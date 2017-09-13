Алеппо: Дамаск усилил провинцию танками Т-90

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Алеппо, 13 сентября. Командование САА усилило провинцию Алеппо новыми бронетанковыми подразделениями.

Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что командование Сирийской арабской армии усилило западную провинцию Алеппо подразделениями, на вооружении которых стоят современные танки Т-90. Сирийские СМИ отмечают, что танки регулярно меняют свои позиции для того, чтобы снизить вероятность попадания в них ракет, выпущенных боевиками из ПТРК.

Отмечается, что исламисты активно применяют в Сирии противотанковые ракетные комплексы TOW 2 американского производства.