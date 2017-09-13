Поздравление Геннадия Онищенко в связи с 95-летием санитарно-эпидемиологической службы РФ

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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России готовится отметить важную дату — 95-летие со для своего создания. 15 сентября 1922 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О санитарных органах республики». Этот документ стал основой для последующего создания санитарно-эпидемиологической службы Советского Союза.

Сегодня это Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В течение почти десяти лет (с 12 марта 2004 по 23 октября 2013) службу возглавлял первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАМН, заслуженный врач России и Киргизии, профессор Геннадий Онищенко.

Федеральное агентство новостей публикует поздравление Геннадия Онищенко своим коллегам в связи с юбилеем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Дорогие коллеги! В этот праздничный, светлый, знаменательный день душевно приветствую и поздравляю вас, желаю больших успехов в избранном служении на благо нашего Отечества!

Наша деятельность всегда была воплощением высокого патриотизма и нравственности, подлинной интеллигентности, профессионализма и жертвенности. В основе этого — чистосердечная преданность врачебному долгу и гражданам России.

В этот день уместно вспомнить, что главной идеей российской государственной санитарной службы всегда являлось служение человеку, безусловное признание человеческой жизни, как основной ценности на земле.

Мы прошли трудные годы современной истории нашего государства и своим трудом предотвратили многие осложнения санитарно-гигиенической обстановки в зонах конфликтов, техногенных и природных катастроф.

Вдохновляясь деятельностью наших предшественников по ликвидации оспы, мы разработали и выполнили программу по ликвидации полиомиелита, кори, острого гепатита B, добились впечатляющих успехов в борьбе с гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Мы сформировали современное законодательство в области защиты санитарно-гигиенического благополучия и защиты прав потребителя. Опираясь на научные разработки и опыт предшественников, мы творчески осмыслили и внедрили принципы оценки рисков в деятельности государственного санитарного надзора.

Человеческая цивилизация стоит на пороге нового технологического уклада, где будут доминировать достижения биотехнологий и синтетической биологии, где у человечества появится шанс вернуть нарушенный им за последние 200 лет экологический баланс с остальной природой. В связи с этим возможности и значение нашей службы неизмеримо возрастут.

Вместе с тем, возможности биотехнологий и синтетической биологии содержат в себе огромные риски преднамеренного нанесения ущерба человечеству и гражданам нашей страны. И нам нужно сделать очень многое для того, чтобы наши возможности, наши знания соответствовали этим вызовам, и чтобы мы были готовы предотвращать возникающие риски.

История нашей службы являет много примеров жизненного и научного подвига наших великих предшественников. Они несут нам свет мудрости, душевности, человеколюбия, примеры доброты, сострадания, милосердия и служения своему Отечеству. К предшествующей истории нашей службы прекрасно подходят словам Ньютона, который когда-то сказал: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». Нашей службе уготовано великое будущее. Именно профилактическое направление современной медицины даст человеку счастье, здоровье и гармоничную жизнь.

Думаю, что в этот знаменательный день вы с особой ясностью создаете великую привилегию служить важнейшему делу государственного санитарно-эпидемиологического надзора, честной жизнью, знаниями и добросовестным трудом работать на благо людей. Поздравляя вас с этим событием, я уверен, что вы продолжите великое дело, которому служили и служат многие поколения российских санитарных врачей.

Пусть хранит Создатель вас в здравии и мире — людей, посвятивших себя самой святой на земле профессии. Желаю всем вам здоровья, человеческого и творческого долголетия. Пусть ваша благородная деятельность будет наполнена творческими достижениями, а преданность профессии станет твердым убеждением и жизненной позицией.

Пусть в мире и благополучии живет и славится в веках наша родное Отечество, имя которому — Россия! С праздником!