Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 120 боеприпасов

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Донецк, 13 сентября. Украинская армия выпустила по территории Донецкой народной республики 125 мин и снарядов за прошедшие сутки. Соответствующую информацию приводит Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Согласно приведенным данным, на донецком, горловском и мариупольском направлениях ВСУ применили вооружение БТР и БМП, минометы, танки, артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие. Басурин уточнил, что по районам десяти населенных пунктов ДНР было выпущено 49 мин калибром 82 мм, 59 мин калибром 120 мм, четыре артиллерийских снаряда калибром 122 мм, 13 танковых выстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия более 35 раз за прошедший вторник нарушила режим прекращения огня в Донбассе.