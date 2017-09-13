СМИ: боевики ИГИЛ начали контрнаступление на юге провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 13 сентября. Арабские СМИ сообщили о массированном контрнаступлении «Исламского государства»* около города Хумайма.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на местные источники, что в районе населенного пункта Хумайма на юге Дейр эз-Зора боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) начали наступление на боевые порядки Сирийской арабской армии. Исламисты активно используют «тачанки» с крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками, а также танки.

Игиловцы пытаются отбить у САА ранее потерянные территории у реки Евфрат. По данным источника правительственные силы не потеряли ни одного бойца в ходе тактического отступления.

* Организация запрещена на территории РФ.