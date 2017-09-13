ЕС закрывает двери перед Турцией и Украиной в ожидании «парада суверенитетов» — политолог

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Европарламент и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключают возможность вступления Турции в состав ЕС в ближайшие годы. Ведущим приоритетом на переговорах со всеми странами, претендующими на членство в блоке, является верховенство права и правосудия. Поскольку проблема соблюдения прав человека по-прежнему чрезвычайно остро стоит в Турции, та не может претендовать на членство в ЕС.

То же самые упреки можно предъявить и другим кандидатам на членство в ЕС, добавил глава Еврокомиссии. Он не стал конкретизировать, о каких именно странах-кандидатах он говорит. Тем не менее, учитывая дипломатические пикировки последних нескольких недель, можно предположить, что одной из таких стран является Украина.

Евросоюз закрывает двери

Об этом Юнкер заявил во время своей ежегодной речи в Европарламенте. Если оставить в стороне всю типичную риторику о праве законности, свойственную евробюрократам, то сегодня ЕС и его руководящие органы расписались в своей слабости, считает политолог Александр Асафов. Раньше ЕС использовал обещание членства в своих рядах — неважно, сколь именно гипотетического и отдаленного — в качестве оружия внешней политики. Теперь проект «единой Европы» трещит по швам, а значит, Брюссель не может полагаться даже на эту тактику.

«В этом заявлении нет ничего такого, что оспорило бы предыдущую риторику Юнкера. Просто сегодня в отношениях Турции и ЕС была подведена черта. ЕС не желает видеть в своих рядах эту страну — позиция Еврокомиссии такова, и она не изменится. Юнкер сделал важную оговорку, упомянув, что закрыт для новых членов не навсегда, а только до 2019 года — до истечения срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии и Европарламента. Но, скорее всего, дата «до 2019 года» была названа лишь для того, чтобы сделать сообщение Юнкера более оптимистичным и не испугать всевозможных сателлитов Евросоюза, не дать им окончательно развернуться в сторону США», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Скорее всего, та же Украина не была упомянута в речи Юнкера напрямую именно для того, чтобы киевские политики не начали бояться, что и их страна навечно останется в «предбаннике» Европы. В любом случае, Юнкер уже не раз высказывался по Украине и указывал, что процесс вступления ее в ЕС будет «длительным и трудным».

«Парад суверенитетов»

Высшие руководящие органы ЕС подтвердили, что конфедерация сворачивает свою программу расширения и закрывает двери для новых членов.

«Перед лицом новых вызовов — прежде всего, Brexit, выхода Великобритании из состава ЕС — Брюсселю нужно сначала собрать то, что у него уже есть, провести инвентаризацию имеющихся активов, подсчитать убытки и решить, куда двигаться дальше. Совершенно очевидно, что ЕС находится под сильным давлением Вашингтона: это и экономическое, и военное давление, и энергетическая экспансия», — продолжает Александр Асафов.

Еврокомиссия и Европарламент должны сопротивляться этим вызовам, как они могут. Понятно, что в таких тяжелых условиях им не до поглощения новых периферийных членов и освоения рынков на востоке Европы. Пока Евросоюз сопротивляется США все больше по военной линии. Мы видели это на примере дискуссии о бюджете НАТО. Кроме того, в рамках PESCO — инициативы по стратегическому сотрудничеству между европейскими странами — идут работы по созданию единых вооруженных сил ЕС. Во всем остальном Брюссель и евробюрократия все еще вынуждены играть от защиты.

«Впереди для Евросоюза очень проблемный момент с Каталонией (референдум о независимости данной области от Испании назначен на 1 октября 2017 года — прим. ФАН). Потенциально, за Каталонией может последовать новый «парад суверенитетов». Только Брюссель пережил разрушительный Brexit, как он оказался лицом к лицу с целым рядом схожих угроз», — поясняет Асафов.

Старый Свет против Нового

США — главная угроза суверенитету Евросоюза. Постепенно многие политики в странах Старой Европы начинают это понимать. Тем не менее, продолжает Асафов, своеобразная «пятая колонна» — так называемые «миноритарии ЕС» — Польша и страны Прибалтики продолжают оттягивать внимание Брюсселя от этого вызова, крича на все лады о «российской угрозе».