Сирия: ВВС США убили почти 800 мирных жителей Ракки

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Ракка, 13 сентября. Количество жертв западной коалиции среди мирных жителей Ракки достигло 770 человек.

Британская мониторинговая группа Airwars заявила, что ВВС международной коалиции во главе с США убили по меньшей мере 770 гражданских лиц за время проведения боевой операции в сирийском городе Ракка. Отмечается, что за минувшие сутки в результате авиационных налетов американских летчиков погибли 14 человек.

По данным британской группы за период с первого июня текущего года в Ракке жертвами ВВС США стали 173 мирных жителя, среди которых женщины и дети. Это только официально зарегистрированные случаи, отмечают активисты, реальное количество погибших может быть значительно больше.