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Сирия: ВВС США убили почти 800 мирных жителей Ракки
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    Сирия: ВВС США убили почти 800 мирных жителей Ракки

    13:57  13 Сентября 2017
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    Сирия: ВВС США убили почти 800 мирных жителей Ракки

    Ракка, 13 сентября. Количество жертв западной коалиции среди мирных жителей Ракки достигло 770 человек.

    Британская мониторинговая группа Airwars заявила, что ВВС международной коалиции во главе с США убили по меньшей мере 770 гражданских лиц за время проведения боевой операции в сирийском городе Ракка. Отмечается, что за минувшие сутки в результате авиационных налетов американских летчиков погибли 14 человек.

    По данным британской группы за период с первого июня текущего года в Ракке жертвами ВВС США стали 173 мирных жителя, среди которых женщины и дети. Это только официально зарегистрированные случаи, отмечают активисты, реальное количество погибших может быть значительно больше.

    Сирия: ВВС США убили почти 800 мирных жителей Ракки

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #жертвы #ракка #ввс сша
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