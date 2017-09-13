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Общество
Захотели перемен: как выросло материальное благосостояние россиян
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    Захотели перемен: как выросло материальное благосостояние россиян

    16:09  13 Сентября 2017
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    На социальное самочувствие россиян влияет сезонный фактор
    Россияне стали оптимистичнее оценивать благосостояние своих семей в августе, об этом свидетельствуют данные мониторинга Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследователи также зафиксировали увеличение числа граждан, которые позитивно оценивают перспективы собственного будущего. Еще один позитивный тренд — общее улучшение социального самочувствия общества.

    К концу лета на 7 пунктов вырос индекс положительных самооценок материального состояния семей, он приблизился к своим февральским значениям, когда составлял 62 пункта. Таким образом, оценка россиян своего материального положения приближается к значению докризисного 2012 года (65 пунктов). Количество тех, кто положительно характеризует свое благосостояние, в течение лета выросло на 4%, и на 3% снизилось количество тех, кто оценивает матположение своей семьи отрицательно.

    Значительно увеличился индекс социального оптимизма — он достиг своего годового максимума. Если по состоянию на август прошлого года он был равен 54 пунктам, то сейчас — уже 69.

    «Сегодня 30% респондентов ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), и почти втрое меньше (9%) дают негативный прогноз», —  говорится в пресс-выпуске ВЦИОМ.

    Захотели перемен: материальное благосостояние россиян растет

    Как пояснил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, россияне отмечают улучшение своего материального положения, в том числе и в связи с сезонным фактором.

    «Часть россиян возвращаются из отпусков в хорошем настроении. В целом, по многим исследованиям, которое мы сейчас проводим, фиксируется улучшение социального самочувствия», — объясняет Мамонов.

    Захотели перемен: материальное благосостояние россиян растет

    Старший научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич отмечает, что на результаты опросов, которые проводят социологические компании, действительно влияет сезон отпусков. Но это не решающая причина.

    «Сезонный фактор имеет большое значение. В течение предыдущего года люди сообщали, что чувствуют, как растут внутри них надежды на положительные изменения в будущем. И очень важное изменение, которое произошло в этом году — люди стали более позитивно относиться к переменам и начали их желать», — заключила эксперт. 

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    Автор: Алексей Громов
    #вциом #общественное мнение #опросы
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