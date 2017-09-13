Захотели перемен: как выросло материальное благосостояние россиян

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Россияне стали оптимистичнее оценивать благосостояние своих семей в августе, об этом свидетельствуют данные мониторинга Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследователи также зафиксировали увеличение числа граждан, которые позитивно оценивают перспективы собственного будущего. Еще один позитивный тренд — общее улучшение социального самочувствия общества.

К концу лета на 7 пунктов вырос индекс положительных самооценок материального состояния семей, он приблизился к своим февральским значениям, когда составлял 62 пункта. Таким образом, оценка россиян своего материального положения приближается к значению докризисного 2012 года (65 пунктов). Количество тех, кто положительно характеризует свое благосостояние, в течение лета выросло на 4%, и на 3% снизилось количество тех, кто оценивает матположение своей семьи отрицательно.

Значительно увеличился индекс социального оптимизма — он достиг своего годового максимума. Если по состоянию на август прошлого года он был равен 54 пунктам, то сейчас — уже 69.

«Сегодня 30% респондентов ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), и почти втрое меньше (9%) дают негативный прогноз», — говорится в пресс-выпуске ВЦИОМ.

Как пояснил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, россияне отмечают улучшение своего материального положения, в том числе и в связи с сезонным фактором.

«Часть россиян возвращаются из отпусков в хорошем настроении. В целом, по многим исследованиям, которое мы сейчас проводим, фиксируется улучшение социального самочувствия», — объясняет Мамонов.

Старший научный сотрудник социологического института РАН Мария Мацкевич отмечает, что на результаты опросов, которые проводят социологические компании, действительно влияет сезон отпусков. Но это не решающая причина.