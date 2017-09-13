Суд Киева арестовал активы олигарха Коломойского

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Киев, 13 сентября. Киевский районный суд арестовал ряд активов украинского олигарха Игоря Коломойского в рамках дела о хищении средств из «Приватбанка», сообщили местные СМИ, ссылаясь на материалы суда.

Должностные лица украинского «Приватбанка» в течение 2014 года завладели государственными средствами Нацбанка Украины в сумме свыше $730 млн, которые были выделены на рефинансирование. Киевский суд удовлетворил прошение прокурора об аресте завода «Биола», здания в столице, арендуемого телеканалом «Студия 1+1», а также самолёта Boeing, зернового терминала под Одессой и других объектов, принадлежащих Игорю Коломойскому.

Известно, что перед национализацией банка в декабре 2016 года были проведены мошеннические операции на сумму в $593 млн.