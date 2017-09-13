Мединский призвал полицию жестко пресечь войну «сектантов-поджигателей» против «Матильды»

В Избранное

Москва, 13 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский призвал правоохранительные органы жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны «активистов», пытающихся надавить на кинотеатры и воспрепятствовать показу фильма «Матильда» Алексея Учителя.

«Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям. Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу», — заявил он.

Мединский также назвал беззаконием и цензурой попытки запретить показ фильма «Матильда» Алексея Учителя и надавить на кинотеатры.

«Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении министра.

По его мнению, нельзя идти на поводу отрицающих закон противников «Матильды», поскольку в таком случае возникает «опасный прецедент потакания безответственному кликушеству». Также он призвал сотрудников киноотрасли не ориентироваться на «заполошных сектантов-поджигателей».

Ранее сообщалось, что крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В компании пояснили, что это вынужденная мера.

Как передает URA.RU, Мединского также возмутила «ситуация умышленно нагнетаемой истерии» вокруг картины.