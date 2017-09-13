Пострадавших в ДТП с фурой и поездом в Югре выписывают из больницы

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Ханты-Мансийск, 11 сентября. Пострадавших в Югре в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой и поездом начинают выписывать из больницы.

Двоих пациентов врачи уже отпустили домой, об этом «Ura.ru» сообщил начальник департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Алексей Добровольский рассказал, что из 20 обратившихся за медицинской помощью, медики госпитализировали 15 человек. У раненных в аварии были зафиксированы множественные ссадины и гематомы.Сейчас два пациента уже выписаны из больницы, и еще двое отправятся домой в среду.

Ранее сообщалось, что пострадавшим в аварии с поездом в ХМАО окажут помощь‍, независимо от региона проживания.