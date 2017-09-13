Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

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Анкара, 13 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти США за реакцию на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Они начали злиться, когда мы заключили сделку по С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше», — цитирует главу государства турецкое издание Hurriyet.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что Вашингтон недоволен решением Турции закупить С-400 у России. По его словам, американская сторона испытывает «беспокойство» по этому поводу.