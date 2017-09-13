Донбасс: боец ВСУ получил ранение в ходе пьяной разборки

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Луганск, 13 сентября. Военнослужащий украинской армии был ранен в ногу в ходе пьяного конфликта. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военнослужащий 53-й бригады ВСУ получил пулевое ранение в ногу в результате чрезмерного употребления спиртных напитков и, как следствие, возникшей после этого ссоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины получили военную форму российского образца, чтобы устраивать провокации в Донбассе.