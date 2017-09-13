Путин поздравил Ростовскую область с 80-летним юбилеем

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Москва, 13 сентября. Российский президент Владимир Путин обратился к властям и жителям Ростовской области, поздравив их с 80-летним юбилеем с момента основания области. Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Кремля.

В своем обращении Путин называет Ростовскую область «одним из перспективных и экономически развитых регионов». Президент особо отметил работу ростовских хлеборобов, которые собрали в этом году рекордный урожай.

«Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 80-й годовщиной образования Ростовской области, — указано в тексте поздравления. — Ростовская область — родина талантливых, деятельных, инициативных людей, которые на протяжении столетий возводили города и посёлки, активно осваивали плодородные земли, создавали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, защищали южные рубежи Отечества».

Президент выразил надежду, что и впредь ростовчане будут беречь традиции предков и трудиться на благо Отечества.