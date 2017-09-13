Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Жириновского возмутило предложение выдвинуть женщину для участия в выборах 2018 года
Россия
Путин поздравил Ростовскую область с 80-летним юбилеем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поздравил Ростовскую область с 80-летним юбилеем

    14:00  13 Сентября 2017
    73

    Путин поздравил Ростовскую область с 80-летним юбилеем

    Москва, 13 сентября. Российский президент Владимир Путин обратился к властям и жителям Ростовской области, поздравив их с 80-летним юбилеем с момента основания области. Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Кремля.

    В своем обращении Путин называет Ростовскую область «одним из перспективных и экономически развитых регионов». Президент особо отметил работу ростовских хлеборобов, которые собрали в этом году рекордный урожай.

    Путин поздравил Ростовскую область с 80-летним юбилеем

    «Поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 80-й годовщиной образования Ростовской области, — указано в тексте поздравления. — Ростовская область — родина талантливых, деятельных, инициативных людей, которые на протяжении столетий возводили города и посёлки, активно осваивали плодородные земли, создавали промышленную, транспортную, энергетическую инфраструктуру, защищали южные рубежи Отечества».

    Президент выразил надежду, что и впредь ростовчане будут беречь традиции предков и трудиться на благо Отечества.

    Путин поздравил Ростовскую область с 80-летним юбилеем

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #путин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 3122

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2609

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        21084

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3444

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5270
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        6913
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        194
        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        К автору скандального ролика о Тинькове нагрянули с обыском

        12:47   13 Сентября 2017
        316
        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        Саакашвили покинул отель во Львове и бесследно исчез

        9:49   13 Сентября 2017
        1535