Курды считают, что голосование парламента Ирака против независимости незаконно

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Багдад, 13 сентября. Курдские депутаты иракского парламента назвали незаконным решение против референдума о независимости Курдистана.

Курдские представители в парламенте Ирака выступили с осуждением решения, в соответствии с которым было постановлено отклонить референдум по независимости Курдистана. Депутат Мусанна Амин заявил, что курдские депутаты не присутствовали на голосовании, а, следовательно, кворума на заседании не было.

Депутат Шахаван Абдулла подчеркнул, что курды намерены игнорировать решение парламента, так как их голос не был принят к вниманию в вопросе волеизъявления народа Иракского Курдистана. Отмечается, что Эрбиль намерен провести референдум по независимости 25 сентября.