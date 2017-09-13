Жириновский отреагировал на скандальные слова сына о девочке без рук

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Москва, 13 сентября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание своего сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева о родившейся без рук девочке-инвалиде.

«Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребенок будет здоровым», — заявил Жириновский.

Лидер партии посоветовал «сердобольным» людям взять из детского дома ребенка с ограниченными возможностями и обратил внимание, что очередей за такими детьми нет. «Конечно, когда он родился, он должен жить», — сказал депутат.

Напомним, ранее зампредседателя Госдумы Лебедев прокомментировал видеоролик с безрукой девочкой, которая вынуждена есть ногами. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?!» — написал он. В ответ на упрек коллеги Сергея Боярского в «омерзительной позиции» Лебедев заявил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».