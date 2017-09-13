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Жириновский отреагировал на скандальные слова сына о девочке без рук
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    Жириновский отреагировал на скандальные слова сына о девочке без рук

    17:02  13 Сентября 2017
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    Жириновский

    Москва, 13 сентября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание своего сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева о родившейся без рук девочке-инвалиде.

    «Мать сама решает, как быть, но я уверен, что в большинстве случаев наступает искусственное прерывание беременности и при следующей беременности ребенок будет здоровым», — заявил Жириновский.

    Лидер партии посоветовал «сердобольным» людям взять из детского дома ребенка с ограниченными возможностями и обратил внимание, что очередей за такими детьми нет. «Конечно, когда он родился, он должен жить»,  — сказал депутат.

    Жириновский

    Напомним, ранее зампредседателя Госдумы Лебедев прокомментировал видеоролик с безрукой девочкой, которая вынуждена есть ногами. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?!» — написал он. В ответ на упрек коллеги Сергея Боярского в «омерзительной позиции» Лебедев заявил, что «омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

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    Автор: Борис Любимов
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