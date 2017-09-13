В «Единой России» рассказали о причине внезапной смерти депутата Ирины Евтушенко

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Москва, 13 сентября. В пресс-службе партии «Единая Россия» прокомментировали смерть депутата Ирины Евтушенко. Как стало известно, у женщины был диагностирован рак.

«Скончалась Ирина Дмитриевна в Москве. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела из Москвы в Томск, на захоронение. Скончалась она от рака», — рассказали представители партии телеканалу «Звезда».

В ходе пленарного заседания в Госдуме парламентарии почтили минутой молчания память Ирины Евтушенко.

По словам замглвы Томской области Сергея Ильиных, Евтушенко умерла в Москве. На момент смерти ей было 60 лет.