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Политика
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Украина
Киев рассчитывает, что США будут финансировать миссию миротворцев ООН в Донбассе
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    Киев рассчитывает, что США будут финансировать миссию миротворцев ООН в Донбассе

    13:57  13 Сентября 2017
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    Киев рассчитывает, что США будут финансировать миссию миротворцев ООН в Донбассе

    Киев, 13 сентября. Киев рассчитывает, что США готовы финансово поддержать введение миротворцев ООН в Донбасс. Об этом заявила украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина считает, что получила четкое заверение со стороны Белого дома о том, что США «готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели, об отказе от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты», сообщает ТАСС.

    Напомним, что президент РФ Владимир Путин 5 сентября сообщил, что Россия внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении международных миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе в рамках Минских соглашений. Российский лидер подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями ДНР и ЛНР.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #украина #оон
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