Концерты Кристины Орбакайте на Украине отменены

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Киев, 13 сентября. Гастрольный тур российской певицы Кристины Орбакайте по украинским городам было решено отменить.

«Концерты отменены», — сказал представитель сервиса по продаже билетов «Бонапарт-концерт», отказавшись назвать конкретные причины такого решения.

«Отменены да и все, вы же видите, какая ситуация», — заключил он, передает ТАСС.

Напомним, весной 2017 года организаторы концертов Орбакайте на Украине решили перенести выступления с марта на осень в связи с негативным отношением украинцев к российским артистам, а также в связи с возможными провокациями.