Украину делают крайней: Дмитрий Лекух о совпадении интересов России и Запада

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Неожиданно стало ясно, что происходящее на ни от кого не зависимой территории, обидно обзываемой в интернете «территорией 404», окончательно достало не только «привычно агрессивную» Россию.

Канкан на польской границе в исполнении Михаила Саакашвили, на подтанцовках у которого выступил едва ли не весь украинский политикум; беспрецедентно жесткие заявления Венгрии, а также Польши и Румынии по поводу языкового закона; а теперь еще и крайне неприятные для готовящегося к выступлению на Генеральной ассамблее ООН Петра Порошенко выводы миссии ООН по правам человека на Украине, — все это «ж-ж-ж», как говорил в одном мультфильме советско-британский медведь, «неспроста».

Серьезная озабоченность

Как заявил МИД Российской Федерации, Москва серьезно обеспокоена выводами наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине относительно выполнения Киевом своих обязательств: «Возмущение и решительное осуждение вызывают жестокие пытки, используемые украинскими правоохранительными органами и Службой безопасности Украины для получения признательных показаний».

Кроме того, выражается серьезная обеспокоенность «выводами ооновцев о бесчеловечной дискриминационной политике Киева в отношении украинских граждан, проживающих в Донбассе».

А еще, отдельной строкой, обращается внимание на констатацию комиссией ООН того факта, что украинские правоохранительные органы допускают системные и беспрецедентные нарушения прав человека, производя аресты украинских граждан, занимающихся бизнесом на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Собственно говоря, ничего нового в данных комиссии ООН нет. Есть некоторое непонимание того факта, что все вышеизложенное было известно уже давно, эти факты неоднократно публично оглашались, но разного рода правозащитники не обращали на это никакого внимания.

И тут, как говаривал незабвенный Виктор Степанович, никогда такого не было, и вот опять. Это первое, на что стоит обратить внимание.

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Ну, а второе, что интересует, — почему всей этой красоте российский МИД сразу же оказал такую поддержку.

И тут на оба вопроса есть простые и предельно понятные ответы.

Божья мельница

Во-первых, что касается «правозащитников».

Абсолютно очевидно, что в слаженных и одновекторных действиях таких различных «центров силы», как Михаил Саакашвили, украинский политикум во главе с Юлией Тимошенко и мэра Львова Андрея Садового, МИД Венгрии и других восточноевропейских стран, а также миссия ООН по правам человека на Украине, — есть некая общая составляющая. Которую смело можно обозначить как дискредитацию нынешней украинской власти в общественном и медийном пространстве, в первую очередь именно западных стран.

С какой целью это делается — мы сейчас не анализируем, просто констатируем факт. Хотя, простой анализ списка тех западных СМИ, которые нагнетают ситуацию вокруг Саакашвили, подтверждает догадку, что за всем этим нагромождением видны острые старческие ушки Джорджа Сороса.

Но нас в данном случае интересует не старик Сорос, а кое-что другое: почему эти действия далеко не дружественных нашей стране ресурсов неожиданно поддерживает российский МИД.

А вот тут все еще проще.

Не факт, что у России есть постоянные союзники. Но у нее, как у великого государства, есть постоянные интересы. В том числе, и по территории, мягко говоря, родственной нам Украины, где «на четверть бывший наш народ» — даже не «на четверть», а много больше.

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И если уж постоянные интересы России временно совпадают с интересами этой камарильи — это глупо не использовать. И поэтому, если нас интересует, — а нас интересует — ситуация с правами человека на Украине, то мы должны в данной ситуации не ехидничать на тему «опять выражаем озабоченность» или «а где мы раньше были». А использовать любые, в том числе предоставляемые миссией ООН возможности, чтобы всю эту замечательную картину вдалбливать в мозг мировому сообществу.

Ничего личного, в общем. Обычные политические дела.