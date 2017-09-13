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Политика
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Ирак: парламент страны проголосовал против независимости Курдистана
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    Ирак: парламент страны проголосовал против независимости Курдистана

    13:27  13 Сентября 2017
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    Ирак: парламент страны проголосовал против независимости Курдистана

    Багдад, 13 сентября. Иракский парламент проголосовал против проведения референдума по независимости Курдистана.

    Председатель иракского парламента Салим аль-Джабури сообщил, что по результатам голосования депутаты продемонстрировали желание сохранить страну единой. Решение парламента обязует премьер-министра Ирака принять все возможные меры для сохранения территориальной целостности страны и инициировать переговоры между Багдадом и Иракским Курдистаном.

    Отмечается, что во время голосования курдские депутаты покинули зал заседания и не приняли участия в голосовании. Референдум по независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября.

    Ирак: парламент страны проголосовал против независимости Курдистана

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #курдистан #независимость
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