Ирак: парламент страны проголосовал против независимости Курдистана

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Багдад, 13 сентября. Иракский парламент проголосовал против проведения референдума по независимости Курдистана.

Председатель иракского парламента Салим аль-Джабури сообщил, что по результатам голосования депутаты продемонстрировали желание сохранить страну единой. Решение парламента обязует премьер-министра Ирака принять все возможные меры для сохранения территориальной целостности страны и инициировать переговоры между Багдадом и Иракским Курдистаном.

Отмечается, что во время голосования курдские депутаты покинули зал заседания и не приняли участия в голосовании. Референдум по независимости Иракского Курдистана назначен на 25 сентября.