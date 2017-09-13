Минсельхоз предложил снизить налоги на фрукты и ягоды

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Москва, 13 сентября. Российский Минсельхоз предлагает снизить НДС на плодовые и ягодные культуры, а также виноград. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев обратился к депутатам Госдумы с просьбой поддержать выдвинутую ведомством инициативу.

Налог на добавленную стоимость предлагается снизить почти в два раза.

«Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — объявил Ткачев во время правительственного часа в Госдуме.

По словам министра, такие меры серьезно помогут российскому сельскому хозяйству и уже через пять лет позволят добиться импортозамещения для базовых культур — яблок, груш и винограда.

В настоящее время в России пониженным НДС облагаются такие продуктовые товары, как хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты и детское питание.