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Политика
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Экономика
Минсельхоз предложил снизить налоги на фрукты и ягоды
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    Минсельхоз предложил снизить налоги на фрукты и ягоды

    15:35  13 Сентября 2017
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    Минсельхоз предложил снизить налоги на фрукты и ягоды

    Москва, 13 сентября. Российский Минсельхоз предлагает снизить НДС на плодовые и ягодные культуры, а также виноград. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев обратился к депутатам Госдумы с просьбой поддержать выдвинутую ведомством инициативу.

    Налог на добавленную стоимость предлагается снизить почти в два раза.

    «Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — объявил Ткачев во время правительственного часа в Госдуме.

    Минсельхоз предложил снизить налоги на фрукты и ягоды

    По словам министра, такие меры серьезно помогут российскому сельскому хозяйству и уже через пять лет позволят добиться импортозамещения для базовых культур — яблок, груш и винограда.

    В настоящее время в России пониженным НДС облагаются такие продуктовые товары, как хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты и детское питание.

    Минсельхоз предложил снизить налоги на фрукты и ягоды

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    Автор: Валентин Меликов
    #ткачев
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