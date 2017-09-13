Сирия сегодня: генсек ООН похвалил САА за деблокирование Дейр эз-Зора, страшное ДТП между Дамаском и Хомсом

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Сирия, 13 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерреш похвалил сирийское командование за деблокирование Дейр эз-Зора и призвал продолжать борьбу с терроризмом. Страшное ДТП на дороге между Дамаском и Хомсом унесло жизни 10 человек. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Генсек ООН поддержал Дамаск

Освобождение Дейр эз-Зора является важным фактором, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В то же время европейский чиновник не питает иллюзий, что в результате этой уникальной военной операции, в Сирии будут устранены радикальные исламисты.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщало, что войска САР при активной поддержке союзных военизированных формирований и ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение боевикам «Исламского государства*» (организация запрещена в России — прим. ред.) в районе стратегически важного города Дейр эз-Зор.

«Это будет важным фактором, но я не питаю иллюзий, что террористы будут устранены только в результате этой военной операции, которая, конечно, очень важна», — подчеркнул Генсек ООН.

Он также уверен, что войскам армии САР необходимо реагировать на первопричины появления терроризма на сирийской земле, поэтому для него, политическое решение конфликта — очень важный инструмент для противодействия ИГ*. По мнению Гутерреша, у мирового сообщества должна быть всеобъемлющая стратегия по эффективной борьбе с терроризмом.

Крупное ДТП со смертельным исходом

Не менее 10 мирных сирийцев погибли в ужасающем дорожно-транспортном происшествии на дороге, соединяющей столицу страны с городом Хомс. Соответствующее сообщение распространила сирийская дорожная полиция.

Агентство SANA отмечает, что у двигавшегося по автотрассе грузового автомобиля отказала тормозная система, после чего транспортное средство на полном ходу протаранило три микроавтобуса и легковой автомобиль, двигающиеся в попутном направлении.

По предварительным данным, в аварии погибли 10 человек, а еще 16 получили ранения. Стоит отметить, что среди погибших три женщины.

Нарушение тишины

Российские представители комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

«За сутки зафиксированы 3 случая стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Дамаск — 1, Даръа — 1. Турецкой частью представительства 3 нарушения в провинции Дамаск», — значится в документе.

Кроме того, военные РФ в течение дня провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Вадха провинции Алеппо. Местному населению выделили 1,7 тонн продовольствия и воды. Медицинскую помощь получили 396 местных жителя.

* Организация запрещена на территории РФ.