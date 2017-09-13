Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

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Москва, 13 сентября. Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина выступили в поддержку режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Они просят МВД и ФСБ привлечь к ответственности лиц, угрожавших постановщику и препятствовавших выходу картины.

Депутатские запросы от Пушкиной и Родниной адресованы главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову. Авторы обращения просят проверить общественную организацию «Христианское государство — Святая Русь» на причастность к экстремизму и терроризму и указать причины, по которым с февраля до настоящего времени не предпринимались меры по пресечению агрессии против «Матильды».