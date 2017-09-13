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Ткачев предложил снизить НДС на фрукты и ягоды для поддержки отечественного производителя
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    Ткачев предложил снизить НДС на фрукты и ягоды для поддержки отечественного производителя

    13:38  13 Сентября 2017
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    Ткачев предложил снизить НДС на фрукты и ягоды для поддержки отечественного производителя
    Москва, 13 сентября. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев считает, что снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет увеличить площади и объемы производства. Об этом он сообщил депутатам Госдумы в ходе правительственного часа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.  

    Глава Минсельхоза России Александр Ткачев выступил перед российскими парламентариями в Госдуме, прокомментировав состояние сельскохозяйственного сектора, в частности, темпы закладки садов и виноградников в стране. 

    «Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства»,  — сказал министр. 

    Также глава сельскохозяйственного ведомства рассказал о результатах уборки урожая.

    «Сезон выдался сложный, в том числе и по погодным условиям, — отметил Ткачев. — Были серьезные опасения относительно будущего урожая. Но на сегодня убрано две трети урожая, удалось собрать больше качественных зерновых». 

    По словам чиновника,  в стране идет активное обновление сельскохозяйственной техники. 

    «Мы набрали неплохие темпы приобретения сельхозтехники. Мы стремимся к тому, чтобы закупка новой техники  компенсировала убыток старой», — добавил Ткачев. 

    Также аграрии работают на будущее. Как сообщил министр Ткачев, на текущий момент засеяно уже десять процентов озимых. «Мы высадили на 4 процента больше садов и в полтора раза больше виноградников в сравнении с прошлым годом», — назвал цифры министр. 

    Ткачев предложил снизить НДС на фрукты и ягоды для поддержки отечественного производителя
    Он призвал уменьшить финансовую нагрузку на российских аграриев.

    «Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет увеличить темпы высадки новых садов и виноградников», — подчеркнул Ткачев.

    Кроме того, активно развивается и российское животноводство. «Доля отечественного молока в потребляемом в стране превысила 83 процента. Планируем выйти в ближайшие 3–5 лет на показатели, предусмотренные доктриной продовольственной безопасности», — пообещал министр. 

    Ткачев предложил снизить НДС на фрукты и ягоды для поддержки отечественного производителя

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    Автор: Герман Парло
    #россия #александр ткачев #сельское хозяйство #молоко
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