Ткачев предложил снизить НДС на фрукты и ягоды для поддержки отечественного производителя

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Москва, 13 сентября. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев считает, что снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет увеличить площади и объемы производства. Об этом он сообщил депутатам Госдумы в ходе правительственного часа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев выступил перед российскими парламентариями в Госдуме, прокомментировав состояние сельскохозяйственного сектора, в частности, темпы закладки садов и виноградников в стране.

«Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — сказал министр.

Также глава сельскохозяйственного ведомства рассказал о результатах уборки урожая.

«Сезон выдался сложный, в том числе и по погодным условиям, — отметил Ткачев. — Были серьезные опасения относительно будущего урожая. Но на сегодня убрано две трети урожая, удалось собрать больше качественных зерновых».

По словам чиновника, в стране идет активное обновление сельскохозяйственной техники.

«Мы набрали неплохие темпы приобретения сельхозтехники. Мы стремимся к тому, чтобы закупка новой техники компенсировала убыток старой», — добавил Ткачев.

Также аграрии работают на будущее. Как сообщил министр Ткачев, на текущий момент засеяно уже десять процентов озимых. «Мы высадили на 4 процента больше садов и в полтора раза больше виноградников в сравнении с прошлым годом», — назвал цифры министр.



Он призвал уменьшить финансовую нагрузку на российских аграриев.

«Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет увеличить темпы высадки новых садов и виноградников», — подчеркнул Ткачев.

Кроме того, активно развивается и российское животноводство. «Доля отечественного молока в потребляемом в стране превысила 83 процента. Планируем выйти в ближайшие 3–5 лет на показатели, предусмотренные доктриной продовольственной безопасности», — пообещал министр.