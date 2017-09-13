Боевика ИГ из Югры осудили на 7 лет за участие в боевых действиях в Сирии

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Сургут, 13 сентября. Сургутский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии за участием в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в Сирии.

Правоохранительные органы задержали 27-летнего жителя поселка Федоровский Сургутского района Югры в 2015 году. По версии следствия в 2014 году югорчанин отправился в Сирию для участия в боях на стороне ИГИЛ*. Он присягнул террористам, а после прошел обучение в тренировочном лагере.

Осужденный принимал участие в боевых операциях террористов, сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области. После возвращения жителя Сургута на родину, он был задержан, а его дело после расследования передали в районный суд, пишет Ura.ru. Судебная коллегия рассматривала приговор дважды, срок заключения был увеличен с трех с половиной лет до семи лет.

* Организация запрещена на территории РФ.