Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА

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Москва, 13 сентября. Бывший тренер ЦСКА и «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал победу армейцев в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над «Бенфикой» (2:1).

Впервые в истории участия в Лиге чемпионов #ЦСКА выиграл первый матч группы ???????? #БенфикаЦСКА #UCL pic.twitter.com/5qRQDVFKgb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 12, 2017

«Результат, конечно же, приятный. Признаться, предполагал, что ЦСКА с «Бенфикой», на выезде, сыграет вничью. Но команда сыграла очень хорошо. Что касается португальцев, то они действовали немного быстрее в начале матча, но это нормальные европейские скорости. В целом, игра ЦСКА порадовала: Оланаре, на мой взгляд, провел свой лучший матч за армейцев с точки зрения объема работы — именно такой игры от него все и ждали», — признался специалист.