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Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА
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    Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА

    13:20  13 Сентября 2017
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    Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА

    Москва, 13 сентября. Бывший тренер ЦСКА и «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал победу армейцев в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над «Бенфикой» (2:1).

    «Результат, конечно же, приятный. Признаться, предполагал, что ЦСКА с «Бенфикой», на выезде, сыграет вничью. Но команда сыграла очень хорошо. Что касается португальцев, то они действовали немного быстрее в начале матча, но это нормальные европейские скорости. В целом, игра ЦСКА порадовала: Оланаре, на мой взгляд, провел свой лучший матч за армейцев с точки зрения объема работы — именно такой игры от него все и ждали», — признался специалист.  

    Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА

    «Что касается Витинью, то не соглашусь, что он выпадал. Он не всегда принимал участие в оборонительных действиях, но бразилец такой футболист, что он не может все время быть в игре, он иногда из нее выключается. Прогресс Головина очевиден, он прибавляет от матча к матчу. С «Бенфикой» он продемонстрировал, что уже стал лидером ЦСКА», — сказал Некпомнящий. 

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    Автор: Алексей Громов
    #футбол #лига чемпинов #цска #непомнящий #бенфика
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