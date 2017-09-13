Песков закрыл вопрос о «личной вендетте» Путина Клинтон

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Москва, 13 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг «личную вендетту» главы государства Владимира Путина, о которой пишет проигравшая президентские выборы в США Хиллари Клинтон в своих мемуарах.

Клинтон утверждала, что российский лидер начал «личную вендетту» против нее из-за включения в состав НАТО стран Восточной Европы. По ее мнению, Россия якобы оказывала активную поддержку президенту США Дональду Трампу во время выборов.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, имела ли место «личная вендетта» Путина.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер не намерен читать мемуары Клинтон «Что произошло».