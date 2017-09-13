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ДНР: ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» в районе ДФС
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    ДНР: ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» в районе ДФС

    13:26  13 Сентября 2017  /обновлено: 13:38  13 Сентября 2017
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    ДНР: ВСУ обстреляли позиции «Правого сектора» в районе ДФС

    Донецк, 13 сентября. ВСУ открыли провокационный огонь по позициям боевиков «Правого сектора»* в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на сообщение оперативного командование Донецкой народной республики (ДНР).

    Согласно приведенным данным, провокационный обстрел по позициям подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» в районе ДФС был произведен с позиций 72 отдельной механизированной бригады ВСУ в 11.17. При этом обстрел был принят боевиками «Правого сектора» за обстрел со стороны армии ДНР.

    На момент провокации в районе ДФС находились представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также сотрудники МЧС ДНР.

    В командовании добавили, что ВСУ также открывали огонь по поселкам Яковлевка, Васильевка и Крутая Балка в районе Ясиноватой.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия более 35 раз за прошедший вторник нарушила режим прекращения огня в Донбассе

    «Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс #правый сектор
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