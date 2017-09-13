Новости США: Захарова об антироссийском «перформансе», журналистка извинилась перед Трампом за расиста

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США, 13 сентября. Мария Захарова назвала реакцию Америки на «сжигание мусора» в консульстве РФ в Сан-Франциско «перформансом»; Белый дом натравливает на экс-главу ФБР Джеймса Коми федералов; журналистка, назвавшая Дональда Трампа расистом, извинилась за оскорбление. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Захарова об антироссийском «перформансе»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала реакцию США на сжигание мусора на территории закрытого консульства РФ в Сан-Франциско перформансом.

На своей странице в Facebook она опубликовала сообщение американского телеканала BBC San Francisco.

«Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско направило сотрудникам закрытого недавно российского консульства уведомление о нарушении, связанное со «сжиганием мусора», — цитирует «Газета.ру» слова Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что «антироссийский перформанс в США продолжается».

Коми «шьют» дело

Министерству юстиции стоит подумать о том, чтобы привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми за незаконные и, возможно, нелегальные действия, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Хакаби-Сандерс.

«Я думаю, что даже если нам кажется, что кто-то нарушил закон, особенно если этот «кто-то» возглавляет ФБР, на это стоит обратить внимание», — заявила она.

Хакаби-Сандерс сказала, что предлагать провести подобное расследование — это не дело президента, и Белый дом совершенно не настаивает на этом. Но все же «если кто-то нарушает закон, то на это стоит обратить внимание». Хакаби-Сандерс считает, что Коми передал свои записи газете The New York Times и политизировал расследование дела Хиллари Клинтон и утечки данных с сервера, сказав, что освободит Хиллари еще до того, как допросил ее, или любых других ключевых свидетелей. Кроме того, Хакаби-Сандерс считает, что Коми лжесвидетельствовал перед Конгрессом.

Люди ничто, стена — все

Министерство внутренних дел США решило пренебречь законами об охране окружающей среды, природных ресурсов и землепользовании, чтобы ускорить процесс строительства пограничной стены в Сан-Диего, сообщает NBC San Diego.

Законами пренебрегут для трех участков строительства стены на границе США и Мексики. Представители министерства сказали, что Конгресс США дал им право игнорировать правовые требования, мешающие скорейшему строительству стены и дорог. На данный момент только треть границы между двумя государствами огорожена стеной. Палата представителей же готова предоставить 1,6 миллиардов долларов на продолжение строительства стены. Однако в итоге стена будет стоить не меньше 12 миллиардов долларов (демократы же оценивают стену во все 70 миллиардов).

Конгресс против неонацистов

После беспорядков в Виргинии, в результате которых погибла Хизер Хейер и пострадали еще 19 человек, конгресс единогласно одобрил резолюцию, осуждающую сторонников превосходства белой расы, неонацистов и другие группы ненависти, сообщает NBC News.

Наезд машины на Хизер Хейер рассматривается в документе как «террористический акт». Бумага отправилась на подпись президенту Дональду Трампу.

Отставка и сексуальный скандал

Мэр Сиэтла Эд Мюррей — первый мэр, публично объявивший о гомосексуальности — сообщил, что уходит в отставку после очередного обвинения в совращении малолетних, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Мэр объявил, что уходит в отставку, чтобы скандал больше не бросал тень на его должность. Мюррей решил покинуть свой пост после того, как его двоюродный в интервью Seattle Times рассказал, что мэр приставал к нему. Двоюродный брат стал пятым человеком, публично обвинившим мэра в совращении малолетних. Сам Мюррей отрицает все предъявленные ему обвинения.

Опасный Twitter

Канал ESPN извинился перед зрителями после того, как ведущая телеканала назвала Трампа расистом в Twitter, сообщает Boston Globe.

Ведущая одной из передач телеканала написала в своем Twitter, что считает Трампа расистом, окружившим себя другими расистами. Кроме того, она написала, что Трамп не лидер и не достаточно квалифицирован, чтобы быть президентом.

«Если бы он не был белым, его никогда бы не избрали», — заявила она.

Канал ESPN тут же извинился перед возмущенными зрителями и отметил, что подобные высказывания недопустимы, и являются лишь выражением личного мнения ведущей, никак не отражающего мнение телеканала.

Потеря для ЛГБТ-сообщества

На 88-м году жизни скончалась Эдит Виндзор — женщина, в 2013 году оспорившая закон, признававший действительными браки только между людьми противоположного пола, сообщает служба новостей телеканала CNN.

Эдит Виндзор — герой для ЛГБТ-сообщества. Ее победа в деле «Эдит Виндзор против США», в ходе которого она доказала, что «Закон о защите брака» нарушает личные свободы и противоречит Пятой поправке к Конституции, стала первым шагом к легализации однополых браков.

Жизнь после «Ирмы»

Около 60 тысяч сотрудников коммунального хозяйства из США и Канады работают над тем, чтобы исправить последствия урагана «Ирма»: восстановить линии электропередач и затопленные подстанции, сообщает WSJ.com

Первоочередная их задача — восстановить подачу электричества в больницах и прочих жизненно важных объектах. Без электричества на данный момент остаются более шести миллионов человек.

Disney World открыт для гостей

Парк аттракционов Disney World, закрытый из-за урагана «Ирма», частично открылся вновь, сообщает AJC.com.

Парк был закрыт в воскресенье и понедельник, но отели парка оставались открытыми: люди могли найти в них убежище от урагана. Disney закрылся в пятый раз за 46-летнюю историю существования парка.

Пьяному и море по колено

Пьяный британец стал первым человеком, переплывшим озеро Мид, расположенное в непосредственной близости от плотины Гувера — самой высокой в США.

Ему выписали штраф в 330 долларов. Сперва мужчина хотел просто окунутся, но потом подумал «а почему бы и не поплыть дальше?» Конечно, это не оказалось легкой задачей – в этот момент работала лишь одна турбина гидроэлектростанции, поэтому течение было не таким сильным. Около 300 человек погибли, пытаясь выполнить подобный трюк. Как только пловец оказался на другом берегу, на него тут же надели наручники. Не посадили в тюрьму его только потому, что он оказался первым выжившим, решившимся переплыть озеро.

Правила приличия не работают, когда у тебя есть Porshe

Женщина выстрелила в бомжа, попросившего ее переставить свой Porshe, из которого гремела музыка, мешавшая ему спать, сообщает Daily News.

26-летняя женщина утверждала, что стреляла в воздух. Ее жертва до сих пор находится в реанимации. Мужчина по имени Мелтон спал на тротуаре, когда к нему подъехала машина, из которой громко играла музыка. К тому же выхлопная труба была направлена прямо ему в лицо. Мужчина подошел к владелице авто и попросил ее переставить автомобиль. На что женщина достала пистолет и выстрелила в него. Сейчас она находится под стражей и оштрафована на 25 тысяч долларов. Ей предъявляется обвинение в покушении на убийство.