Авиакомпанию «Трансаэро» официально объявили банкротом 

В Избранное

Санкт-Петербург, 13 сентября. В ходе заседания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было вынесено постановление о признании российской авиакомпании «Трансаэро» банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

«Признать компанию «Трансаэро» несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 13 марта 2018 года», — объявил судья.

В ходе заседания представитель управляющей компании заявил о признаках преднамеренного банкротства — с 2012 года финансирование компании-должника велось за счет полученных в кредит средств. В таких условиях «Трансаэро» должна была обратиться с заявлением о банкротстве, но не сделала этого.

Общие требования кредиторов «Трансаэро» оценили в 329 млрд рублей. При этом, по словам представителя «Трансаэро», в собственности компании находится девять бортов, однако в России находится только один, сообщает ТАСС.