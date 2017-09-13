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Экономика
Авиакомпанию «Трансаэро» официально объявили банкротом
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    Авиакомпанию «Трансаэро» официально объявили банкротом

    13:15  13 Сентября 2017
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    Авиакомпанию «Трансаэро» официально объявили банкротом

    Санкт-Петербург, 13 сентября. В ходе заседания Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было вынесено постановление о признании российской авиакомпании «Трансаэро» банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство.

    «Признать компанию «Трансаэро» несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 13 марта 2018 года», — объявил судья.

    В ходе заседания представитель управляющей компании заявил о признаках преднамеренного банкротства — с 2012 года финансирование компании-должника велось за счет полученных в кредит средств. В таких условиях «Трансаэро» должна была обратиться с заявлением о банкротстве, но не сделала этого.

    Общие требования кредиторов «Трансаэро» оценили в 329 млрд рублей. При этом, по словам представителя «Трансаэро», в собственности компании находится девять бортов, однако в России находится только один, сообщает ТАСС.

    «Он находится во Внуково. Мы не можем отследить, куда остальные делись, многие летали по разовым разрешениям», — рассказала представитель «Трансаэро», отметив, что есть сведения, что один из бортов находится на Украине, а еще один — в Гонконге.

    Авиакомпанию «Трансаэро» официально объявили банкротом 

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    Автор: Валентин Меликов
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