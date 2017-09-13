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Экономика
Россияне рассказали, сколько денег им надо для счастья
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    Россияне рассказали, сколько денег им надо для счастья

    14:33  13 Сентября 2017
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    Россияне рассказали, сколько денег им надо для счастья

    Москва, 13 сентября. Сотрудники исследовательского центра Superjob проанализировали мнения 2500 представителей экономически активного населения РФ о богатстве и бедности и узнали, сколько денег необходимо россиянину для счастья. 

    По данным исследователей, для полного счастья россиянам нужен ежемесячный доход в 184 тыс. рублей. Стоит отметить, что семь лет назад эта сумма составляла 188 тыс. рублей.

    «Понимания граждан о пороговых значениях для определения благосостояния и материального эквивалента счастья зависят от экономической ситуации в стране», — отмечают исследователи.

    Россияне рассказали, сколько денег им надо для счастья

    Кроме того, в этом году россияне считают бедными тех граждан, которые зарабатывают менее 17 тыс. рублей. По мнению большинства, богатый человек зарабатывает более 463 тыс. рублей, передает RT.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #экономика #деньги #бедность #богатство
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