Россияне рассказали, сколько денег им надо для счастья

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Москва, 13 сентября. Сотрудники исследовательского центра Superjob проанализировали мнения 2500 представителей экономически активного населения РФ о богатстве и бедности и узнали, сколько денег необходимо россиянину для счастья.

По данным исследователей, для полного счастья россиянам нужен ежемесячный доход в 184 тыс. рублей. Стоит отметить, что семь лет назад эта сумма составляла 188 тыс. рублей.

«Понимания граждан о пороговых значениях для определения благосостояния и материального эквивалента счастья зависят от экономической ситуации в стране», — отмечают исследователи.

Кроме того, в этом году россияне считают бедными тех граждан, которые зарабатывают менее 17 тыс. рублей. По мнению большинства, богатый человек зарабатывает более 463 тыс. рублей, передает RT.