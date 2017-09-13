На гребне волны: эксперт рассказал, к чему приведет изучение криптовалют в российских вузах

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В новом учебном году студенты целого ряда российских госуниверситетов начнут изучать темы блокчейна и криптовалют на специальных курсах и мастер-классах. Известно, что вопросы инновационных финансовых технологий будет изучаться в Высшей школе экономики, МГУ, МИСиСа, МФТИ и СПбГЭУ. Принципы работы блокчейна и криптовалют будут изучаться как в рамках базовых программ высшего образования, так и в рамках магистерских программ.

Учитывая специфику вузов, где будет преподаваться новые курсы, не трудно увидеть, что в рамках российской системы образования первыми с новыми технологиями ознакомятся представители менеджериальных и финансовых специальностей. Вскоре, предполагает Владимир Ульянов, глава аналитического центра Zecurion, специалист в области криптовалют и кибербезопасности, за ними последуют и технические специалисты.

«Это актуальное и своевременное решение. Более того, я скажу, так: было бы лучше, чтобы такие учебные курсы и мастер-классы появились в российских вузах не только на экономических специальностях, но и для «технарей». Почему? Все же блокчейн, технология, лежащая в основе всех криптовалют, — это действительно именно технология и очень перспективная. Ее можно использовать не только для создания финансовых инструментов, но и для развития многих других отраслей. Потому изучение блокчейнов и его возможностей необходимо для нынешних студентов, которые завтра станут техническими специалистами и будут создавать новые технологии», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Скорее всего, курсы по изучению технологии блокчейна появятся на базе российских технических вузов уже в ближайшие два-три года. Углубленное преподавание подобных программ и мастер-классов на базе российских учебных учреждений сейчас вполне возможно. «Конечно, такие курсы появятся. Надо понимать, что те курсы, которые теперь появились или вскоре появятся для менеджеров и экономистов, рассчитаны в общем и целом на людей, которые ничего об этих технологиях не знают. Но если мы говорим о «технарях», то они обычно находятся на гребне волны интереса к новым технологиям», — поясняет аналитик Zecurion.