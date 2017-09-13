В отношении задержанного замглавы ФСИН Коршунова начато расследование

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Москва, 13 сентября. Замдиректора ФСИН России Олег Коршунов задержан, в отношении него ведется расследование. Об этом сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По ее словам, у полиции и руководства ФСИН уже давно были претензии к деятельности задержанного. Как передает РИА Новости, Коршунов уже написал заявление об увольнении.

По информации Федерального агентства новостей, Коршунова в среду должны доставить в Басманный районный суд Москвы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в квартире заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний прошли обыски.