Галкин предсказал возвращение Малахова на Первый канал через три года
Москва, 13 сентября. Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий, певец и актер Максим Галкин выразил мнение, что популярный телеведущий Андрей Малахов уже через три года вернется на Первый канал. Шоумэн также назвал потерей уход Малахова с «первого».
«Каждому каналу идет свой тип телеведущего, — отметил Галкин. — Андрей Малахов – это, конечно, человек Первого канала».
Артист также выразил уверенность, что через три года Малахов вернется на Первый канал. Так, Галкин сравнил телевидение с кухней: французская кухня — это Первый канал, а русская — «Россия», сам же Малахов — трюфель.
«Резали-резали трюфель, посыпали им все блюда, вдруг трюфелю показалось, что если его добавят в борщ, то это как-то изменит его жизнь», — сказал Галкин.
По его словам, через определенное время трюфель осознает, что ему не место в борще, «и вернется туда, где его правильно готовят», передает издание «Дни.Ру».
Пусть говорят ‼️Экстренный выпуск 2. Вчера Андрей Малахов написал открытое письмо, где попрощался великодушно со всеми сотрудниками Останкино. P.S. При создании ролика автор не сотрудничал с руководством Первого канала. Видео записано и опубликовано исключительно в интересах личного хайпа. #накоготынас #ушелишурыгинузабрал #копенкинузабыл #прямойэфирвкривойзаписи #андреймалахов #максимгалкин
Напомним, этим летом телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал и перешел на «Россию 1», где ведет программу «Прямой эфир». Первый выпуск программы Малахова растрогал россиян.