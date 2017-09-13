Галкин предсказал возвращение Малахова на Первый канал через три года

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Москва, 13 сентября. Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий, певец и актер Максим Галкин выразил мнение, что популярный телеведущий Андрей Малахов уже через три года вернется на Первый канал. Шоумэн также назвал потерей уход Малахова с «первого».

«Каждому каналу идет свой тип телеведущего, — отметил Галкин. — Андрей Малахов – это, конечно, человек Первого канала».

Артист также выразил уверенность, что через три года Малахов вернется на Первый канал. Так, Галкин сравнил телевидение с кухней: французская кухня — это Первый канал, а русская — «Россия», сам же Малахов — трюфель.

«Резали-резали трюфель, посыпали им все блюда, вдруг трюфелю показалось, что если его добавят в борщ, то это как-то изменит его жизнь», — сказал Галкин.

По его словам, через определенное время трюфель осознает, что ему не место в борще, «и вернется туда, где его правильно готовят», передает издание «Дни.Ру».

Напомним, этим летом телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал и перешел на «Россию 1», где ведет программу «Прямой эфир». Первый выпуск программы Малахова растрогал россиян.