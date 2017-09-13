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Новости Новороссии: танк ВСУ «Оплот» отправится в Донбасс
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    Новости Новороссии: танк ВСУ «Оплот» отправится в Донбасс

    13:23  13 Сентября 2017
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    Танк "Оплот"

    Новороссия, 13 сентября. Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году танк «Оплот» будет принят на вооружение и отправится воевать в Донбасс. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    Стальной «монстр» ВСУ появится в Донбассе

    Глава Минобороны Украины Степан Полторак посетил Харьков, где принял участие в торжествах по случаю Дня танкиста. Там же он провел торжественную встречу с коллективом НТУ «ХПИ» во время которой подтвердил намерение военного ведомства поставить на вооружение современный украинский танк «Оплот» и направить его в Донбасс.

    Напомним, в июне глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также сообщал о намерении Минобороны закупить партию из 10 модернизированных танков. Кроме того, в феврале 2017 года президент страны Петр Порошенко тоже обещал направить «Оплоты» на уничтожение народных республик Донбасса.

    Если учитывать тот факт, что украинский военно-промышленный комплекс на протяжении трех лет постоянно опаздывает с поставкой танков «Оплот» в Таиланд, то вряд ли можно говорить о жестких сроках выполнения внутреннего заказа. Скорее всего, украинское командование затянет с поставками «современных» танков для своих военных.

    В целом весьма сомнительно решение направить танки в Донбасс. Многие украинские военные, в том числе и те, что непосредственно принимают участие в боевых действиях, регулярно заявляют, что «Оплот» в войсках не нужен.

    ВСУ нарушают школьное перемирие

    За минувшие сутки военнослужащие армии Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня, заявили в оперативном командовании ДНР.

    Сообщается, что под удары ВСУ попали районы 15 населенных пунктов республики. Во время атаки украинских военных активно применялась ствольная артиллерия большого калибра, штатное вооружение танков, БМП, БТР, минометы, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

    Артиллерия ВСУ

    По данным представителей ДНР, во время обстрелов Петровского района Донецка был поврежден жилой дом. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #россия #всу #киев #обстрел #лнр #вертолет #крым #перемирие #ка-52 #херсонская область
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