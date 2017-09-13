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Маленький кинотеатр в Перми покажет «Матильду»
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    Маленький кинотеатр в Перми покажет «Матильду»

    12:38  13 Сентября 2017
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    Маленький кинотеатр в Перми покажет «Матильду»

    Пермь, 13 сентября. Скандальный российский фильм «Матильда» покажут в пермском кинотеатре «Премьер». Зал там очень маленький, поэтому местным жителям стоит подумать о покупке билетов заранее.

    «Киноцентр «Премьер» уже получил подтверждение от дистрибьютора о том, что будем показывать «Матильду» Алексея Учителя с 26 октября», — сообщила пресс-секретарь кинотеатра Арина Плюснина. В «Премьере» сомневались, что прокатчик решится подписывать договор с таким маленьким кинотеатром.

    Напомним, что 12 сентября крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» отказалась показывать фильм «Матильда» из-за агрессивных активистов, сообщает Ura.Ru.

    Маленький кинотеатр в Перми покажет «Матильду»

    Фильм «Матильда» режиссера Сергея Учителя рассказывает о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Главные роли в картине исполнили Ларс Айдингер, Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Михалина Ольшанская и другие.

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    Автор: Дима Оленин
    #кино #пермь #матильда
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