Цены на табачную продукцию в России могут довести до европейского уровня

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Москва, 13 сентября. Евразийская табачная коалиция написала письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой довести акцизы на табачную продукцию до уровня Евросоюза.

По словам специалистов евразийского табачного сообщества, есть обеспокоенность в связи с возможностью снижения темпа роста акцизов в течение ближайших пяти лет. Эксперты считают, что это отразится на здоровье и даже жизни людей.

По подсчетам Евразийской табачной коалиции, ежегодно более 500 тыс. человек умирает из-за курения.

Отмечается, что в случае повышения акцизов на табачные изделия пачка сигарет будет стоить минимум 150 рублей, передает телеканал «360».

Совет Евразийской экономической комиссии в пятницу, 15 сентября, рассмотрит новые ставки акцизов для ряда стран, в том числе для России и Белоруссии.