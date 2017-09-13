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Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием
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    Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

    13:20  13 Сентября 2017
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    Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

    В Сети появилась видеозапись, на которой колонна из 150 грузовых машин с американским вооружением прибывает в один из курдских кантонов на севере Сирии. Предполагается, что это оружие предназначается для наступления «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Народных отрядов самообороны» (YPG) на Дейр эз-Зор.

    Это не первый случай подобной помощи США курдским вооруженным формированиям, что не может не беспокоить Анкару, которая считает, что часть оружия может попасть в Турцию, в частности, в руки «Рабочей партии Курдистана». Причем, «Рабочая партия Курдистана» была признана террористической не только Турцией, но и самими США.

    Несмотря на это, Соединенные Штаты не прекращают снабжать курдские  формирования, обещая по окончании военного конфликта, отозвать все поставленное вооружение, разумеется, с рядом оговорок. Так, например, министр обороны США Джеймс Мэттис в конце июня заявлял, что США с самого начала ясно дали понять, что вооружает курдов для борьбы.

    «Если возникнет новый конфликт и им понадобятся, ну вы понимаете, легкие грузовики, которые у них были — мы их дадим. Если что-то им не понадобится больше, мы заменим это тем, что им требуется в настоящий момент».

    Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

    Напомним, несколько дней назад международная коалиция, в основном, силами SDF и YPG, начала военную операцию «Буря Джазиры», которая, по мнению экспертов, направлена не столько на борьбу с «Исламским государством»* (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, сколько на установление курдами контроля над крупными нефтяными месторождениями на левом берегу Евфрата.

    Турецкий политолог, эксперт Орхан Гафарлы в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что  последние события, которые происходят в отношениях Соединенных Штатов и курдов Сирии, уже беспокоят не только Турцию:

    «Я думаю, что это уже начало беспокоить и Россию, и Иран, и правительство Башара Асада, потому что поставки оружия одновременно помогают курдам увеличить свою территорию внутри Сирии. Курдские вооруженные формирования сейчас стараются взять под контроль нефтяные месторождения».

    Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

    Как отметил эксперт, контролируя нефтяные месторождения, курды будут более громко предъявлять свои интересы, смогут создать основу своей экономической независимости от других региональных держав и будут более самостоятельно действовать в регионе:

    «Это очень вредит интересам России, Турции, Ирана и других держав в регионе. Поэтому я не думаю, что кто-то в регионе заинтересован в том, чтобы курды контролировали эти нефтяные месторождения, к тому же, эти территории никогда не имели к курдам отношения. Там же всегда жили арабы, поэтому это надо тоже учитывать».

    Наш собеседник считает, что такое количество оружия Соединенные Штаты не смогут вернуть после окончания военного конфликта:

    «Большинство вооружения останется курдам. И, конечно же, это оружие будут использовать не только в Турции, но и в Иране, а также в будущем, если между арабами и курдами начнется какая-то война».

    Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

    Политолог и независимый журналист Александр Асафов также считает американские поставки вооружения курдским формированием трнсграничной угрозой для всего ближневосточного региона, о чем он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН):

    «Это оружие, поскольку оно является, в том числе, и заменой валюты, обязательно, по крайней мере, частично, попадет не в те руки, если уже не попало. Американцы — люди достаточно рациональные и прагматичные Поэтому всегда такие поставки в количестве большем, чем необходимо, именно с учетом того фактора, который, если бы это была государственная политика, можно было бы назвать коррупционным. США закладывают процент «усушки и утруски», поэтому часть этого оружия уже «не в тех руках».

    По словам нашего собеседника, такое вмешательство — это, безусловно, нагнетание обстановки накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, и, соответственно, раскачивание хоть какой-то стабильности в регионе понятными и агрессивными действиями:

    «Усиление курдского вектора США абсолютно очевидно. Уже неоднократно говорилось о том, что стратегической целью Соединенных Штатов является создание полностью лояльного и управляемого независимого Курдистана, который будет располагаться на территориях четырех государств: Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Это позволит США полностью контролировать регион, а самое главное, пустить в регион американские нефтегазовые компании и получить доступ к ресурсам. Этот вектор никогда не нужно сбрасывать со счетов при анализе каких-то действий Вашингтона или, конкретно, Пентагона или американского разведсообщества, состоящего из 16 различных служб».

    Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

    Эксперт отметил, что это сделано также для того, чтобы упредить определенные действия со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана, который может серьезно нарушить курдскую идиллию:

    «И он не раз говорил о том, что он намерен это сделать. Пока мы каких-то ощутимых действий не видим, но, тем не менее, поставки курдам вооружения — это противоход навстречу Эрдогану, потому что усиленные оружием, будь оно последних модификаций или даже стандартных натовских поставок, курдские формирования смогут оказывать уже более эффективный отпор и даже совершать наступательные действия».

    Александр Асафов резюмировал:

    «Исходя из этих факторов, можно уверенно сказать, что США не собираются уходить из региона. Накануне встречи в Астане, несмотря на то, что они будут там принимать участие в качестве наблюдателей, они все равно следуют по своему старому стратегическому вектору о независимом Курдистане, именно через эту призму совершая, военные и политические шаги в отношении региона, включая поставки оружия незаконным курдским формированиям».   

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сша #сирия #турция #курды #иран #дейр эз-зор #sdf #ypg #рожава
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