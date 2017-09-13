Сирия и трансграничная угроза: США поставили курдам 150 грузовиков с оружием

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В Сети появилась видеозапись, на которой колонна из 150 грузовых машин с американским вооружением прибывает в один из курдских кантонов на севере Сирии. Предполагается, что это оружие предназначается для наступления «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Народных отрядов самообороны» (YPG) на Дейр эз-Зор.

Это не первый случай подобной помощи США курдским вооруженным формированиям, что не может не беспокоить Анкару, которая считает, что часть оружия может попасть в Турцию, в частности, в руки «Рабочей партии Курдистана». Причем, «Рабочая партия Курдистана» была признана террористической не только Турцией, но и самими США.

Несмотря на это, Соединенные Штаты не прекращают снабжать курдские формирования, обещая по окончании военного конфликта, отозвать все поставленное вооружение, разумеется, с рядом оговорок. Так, например, министр обороны США Джеймс Мэттис в конце июня заявлял, что США с самого начала ясно дали понять, что вооружает курдов для борьбы.

«Если возникнет новый конфликт и им понадобятся, ну вы понимаете, легкие грузовики, которые у них были — мы их дадим. Если что-то им не понадобится больше, мы заменим это тем, что им требуется в настоящий момент».

Напомним, несколько дней назад международная коалиция, в основном, силами SDF и YPG, начала военную операцию «Буря Джазиры», которая, по мнению экспертов, направлена не столько на борьбу с «Исламским государством»* (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, сколько на установление курдами контроля над крупными нефтяными месторождениями на левом берегу Евфрата.

Турецкий политолог, эксперт Орхан Гафарлы в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что последние события, которые происходят в отношениях Соединенных Штатов и курдов Сирии, уже беспокоят не только Турцию:

«Я думаю, что это уже начало беспокоить и Россию, и Иран, и правительство Башара Асада, потому что поставки оружия одновременно помогают курдам увеличить свою территорию внутри Сирии. Курдские вооруженные формирования сейчас стараются взять под контроль нефтяные месторождения».

Как отметил эксперт, контролируя нефтяные месторождения, курды будут более громко предъявлять свои интересы, смогут создать основу своей экономической независимости от других региональных держав и будут более самостоятельно действовать в регионе:

«Это очень вредит интересам России, Турции, Ирана и других держав в регионе. Поэтому я не думаю, что кто-то в регионе заинтересован в том, чтобы курды контролировали эти нефтяные месторождения, к тому же, эти территории никогда не имели к курдам отношения. Там же всегда жили арабы, поэтому это надо тоже учитывать».

Наш собеседник считает, что такое количество оружия Соединенные Штаты не смогут вернуть после окончания военного конфликта:

«Большинство вооружения останется курдам. И, конечно же, это оружие будут использовать не только в Турции, но и в Иране, а также в будущем, если между арабами и курдами начнется какая-то война».

Политолог и независимый журналист Александр Асафов также считает американские поставки вооружения курдским формированием трнсграничной угрозой для всего ближневосточного региона, о чем он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН):

«Это оружие, поскольку оно является, в том числе, и заменой валюты, обязательно, по крайней мере, частично, попадет не в те руки, если уже не попало. Американцы — люди достаточно рациональные и прагматичные Поэтому всегда такие поставки в количестве большем, чем необходимо, именно с учетом того фактора, который, если бы это была государственная политика, можно было бы назвать коррупционным. США закладывают процент «усушки и утруски», поэтому часть этого оружия уже «не в тех руках».

По словам нашего собеседника, такое вмешательство — это, безусловно, нагнетание обстановки накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, и, соответственно, раскачивание хоть какой-то стабильности в регионе понятными и агрессивными действиями:

«Усиление курдского вектора США абсолютно очевидно. Уже неоднократно говорилось о том, что стратегической целью Соединенных Штатов является создание полностью лояльного и управляемого независимого Курдистана, который будет располагаться на территориях четырех государств: Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Это позволит США полностью контролировать регион, а самое главное, пустить в регион американские нефтегазовые компании и получить доступ к ресурсам. Этот вектор никогда не нужно сбрасывать со счетов при анализе каких-то действий Вашингтона или, конкретно, Пентагона или американского разведсообщества, состоящего из 16 различных служб».

Эксперт отметил, что это сделано также для того, чтобы упредить определенные действия со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана, который может серьезно нарушить курдскую идиллию:

«И он не раз говорил о том, что он намерен это сделать. Пока мы каких-то ощутимых действий не видим, но, тем не менее, поставки курдам вооружения — это противоход навстречу Эрдогану, потому что усиленные оружием, будь оно последних модификаций или даже стандартных натовских поставок, курдские формирования смогут оказывать уже более эффективный отпор и даже совершать наступательные действия».

Александр Асафов резюмировал:

«Исходя из этих факторов, можно уверенно сказать, что США не собираются уходить из региона. Накануне встречи в Астане, несмотря на то, что они будут там принимать участие в качестве наблюдателей, они все равно следуют по своему старому стратегическому вектору о независимом Курдистане, именно через эту призму совершая, военные и политические шаги в отношении региона, включая поставки оружия незаконным курдским формированиям».

* Организация запрещена на территории РФ.