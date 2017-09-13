Более 8 миллионов россиян сделали прививки от гриппа

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Москва, 13 сентября. Прививки от гриппа уже сделали примерно 8 миллионов россиян. Роспотребнадзор ведет мониторинг за поставками вакцин против гриппа в регионы России.

Всего было закуплено 58,5 млн доз гриппозных вакцин. Из них 17,8 млн предназначены для иммунизации детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Представители ведомства еженедельно контролируют поставки вакцин в регионы России и следят за ходом иммунизации населения к эпидемиологическому сезону 2017-2018 года. Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ низкая, однако специалисты прогнозируют, что в сентябре-октябре ожидается сезонный подъём.

Напомним, что ранее ученые предупредили россиян о смертельной опасности гриппа.