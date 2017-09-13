Путин встретится с Атамбаевым в Сочи 14 сентября

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Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин обсудит с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым расширение взаимодействия на евразийском пространстве и укрепление региональной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров мировые лидеры планируют обсудить ключевые вопросы многопланового сотрудничества двух стран, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Атамбаева в Россию в июне.

Ожидается также, что президенты обменяются мнениями по расширению взаимодействия Киргизии и России в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин высоко оценил сотрудничество России и Киргизии.