Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года Турции и Украины

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Париж, 13 сентября. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до 2019 года точно не примет новых стран, хотя и не исключает возможности дальнейшего расширения.

Так, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге, глава ЕК отметил, что «ни один кандидат еще не готов».

«Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека», — отметил Юнкер.

Он добавил, присоединение Турции к ЕС в перспективе исключается, не упомянув при этом Украину.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии отказался считать Украину частью Евросоюза или НАТО.