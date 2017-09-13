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Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года Турции и Украины
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    Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года Турции и Украины

    12:39  13 Сентября 2017
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    Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года Турции и Украины

    Париж, 13 сентября. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз до 2019 года точно не примет новых стран, хотя и не исключает возможности дальнейшего расширения.

    Так, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге, глава ЕК отметил, что «ни один кандидат еще не готов».

    «Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека», — отметил Юнкер. 

    Он добавил, присоединение Турции к ЕС в перспективе исключается, не упомянув при этом Украину.

    Напомним, ранее глава Еврокомиссии отказался считать Украину частью Евросоюза или НАТО. 

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #юнкер #ес
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