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Мединский назвал ситуацию вокруг «Матильды» намеренно нагнетаемой истерией
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    Мединский назвал ситуацию вокруг «Матильды» намеренно нагнетаемой истерией

    18:24  13 Сентября 2017
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    Мединский назвал ситуацию вокруг «Матильды» намеренно нагнетаемой истерией

    Москва, 13 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», заметив, что его возмущает намеренно нагнетаемая истерия, хотя это «обычный художественный фильм».

    Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» ранее отказались от проката «Матильды» из-за угрозы безопасности. Правозащитник режиссера Учителя Константин Добрынин заявил позднее, что неизвестные подожгли машину рядом с офисом коллегии адвокатов в Москве, разбросав листовки «За Матильду гореть». На фоне подобных инцидентов глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сказал, что истерия нагнетается умышленно. 

    «Поясняю. Возмущает, конечно, не «отказ кинотеатров» – это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма», — отметил Мединский в микроблоге Twitter.

    Российский парламентарий Наталья Поклонская обратилась в гепрокуратуру с просьбой проверить фильм, в котором говорится о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Кшесинской. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что давать оценку не вышедшей картине преждевременно. 

    Мединский назвал ситуацию вокруг «Матильды» намеренно нагнетаемой истерией

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #матильда #учитель
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