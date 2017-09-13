Мединский назвал ситуацию вокруг «Матильды» намеренно нагнетаемой истерией

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Москва, 13 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», заметив, что его возмущает намеренно нагнетаемая истерия, хотя это «обычный художественный фильм».

Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» ранее отказались от проката «Матильды» из-за угрозы безопасности. Правозащитник режиссера Учителя Константин Добрынин заявил позднее, что неизвестные подожгли машину рядом с офисом коллегии адвокатов в Москве, разбросав листовки «За Матильду гореть». На фоне подобных инцидентов глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сказал, что истерия нагнетается умышленно.

«Поясняю. Возмущает, конечно, не «отказ кинотеатров» – это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма», — отметил Мединский в микроблоге Twitter.

Российский парламентарий Наталья Поклонская обратилась в гепрокуратуру с просьбой проверить фильм, в котором говорится о взаимоотношениях императора Николая II и балерины Кшесинской. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что давать оценку не вышедшей картине преждевременно.