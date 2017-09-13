Первую партию угля из США начали разгружать в порту Украины

В Избранное

Одесса, 13 сентября. Первая партия американского угля прибыла в торговый порт «Южный» в Одессе. У берегов Украины пришвартовалось судно Ocean Ambitious с 62 тыс. тонн энергетического угля на борту.

«Тринадцатого сентября в 02:15 к перегрузочному комплексу «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго», — сообщается на сайте одесского порта.

Сотрудники порта собираются разгрузить уголь за трое суток, передает Утро.ru. Ожидается, что «Южный» примет еще три судна с углем, и общий объем поставки достигнет 295 тыс. тонн.

Добавим, ранее российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал информацию о том, что США увеличили в три раза цены на металлургический уголь для Украины. По его мнению, Украина «сама себя загнала в энергетический тупик».