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Политика
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Украина
Первую партию угля из США начали разгружать в порту Украины
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    Первую партию угля из США начали разгружать в порту Украины

    12:41  13 Сентября 2017
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    уголь

    Одесса, 13 сентября. Первая партия американского угля прибыла в торговый порт «Южный» в Одессе. У берегов Украины пришвартовалось судно Ocean Ambitious с 62 тыс. тонн энергетического угля на борту.

    «Тринадцатого сентября в 02:15 к перегрузочному комплексу «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера  — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго»,  — сообщается на сайте одесского порта.

    Сотрудники порта собираются разгрузить уголь за трое суток, передает Утро.ru. Ожидается, что «Южный» примет еще три судна с углем, и общий объем поставки достигнет 295 тыс. тонн.

    уголь

    Добавим, ранее российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал информацию о том, что США увеличили в три раза цены на металлургический уголь для Украины. По его мнению, Украина «сама себя загнала в энергетический тупик».

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    Автор: Борис Любимов
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