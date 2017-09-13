Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

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Алеппо, 13 сентября. Российские военные доставили в сирийский город Алеппо более четырех тысяч тонн строительных материалов.

Россия помогает сирийцам восстанавливать разрушения, причиненные боевиками крупнейшему городу в стране. Военнослужащие РФ доставили в Сирию свыше четырех тысяч тонн стройматериалов, которые пойдут на ремонт больниц и школ.

Также российская сторона предоставит властям Алеппо строительную технику, такую как бульдозеры, экскаваторы и подъемные краны. С работами по восстановлению экономической столицы Сирийской арабской республики ознакомились западные журналисты, сообщают в министерстве обороны России.