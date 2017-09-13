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Политика
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Россия
Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо
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    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    13:03  13 Сентября 2017  /обновлено: 13:52  13 Сентября 2017
    539

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Алеппо, 13 сентября. Российские военные доставили в сирийский город Алеппо более четырех тысяч тонн строительных материалов.

    Россия помогает сирийцам восстанавливать разрушения, причиненные боевиками крупнейшему городу в стране. Военнослужащие РФ доставили в Сирию свыше четырех тысяч тонн стройматериалов, которые пойдут на ремонт больниц и школ.

    Также российская сторона предоставит властям Алеппо строительную технику, такую как бульдозеры, экскаваторы и подъемные краны. С работами по восстановлению экономической столицы Сирийской арабской республики ознакомились западные журналисты, сообщают в министерстве обороны России.

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Минобороны РФ опубликовало фото восстановления Алеппо

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #минобороны рф #восстановление
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