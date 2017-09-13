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Политика
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Украина
Эксперт объяснил, как США продают Украине свою дружбу
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    Эксперт объяснил, как США продают Украине свою дружбу

    13:50  13 Сентября 2017  /обновлено: 15:17  13 Сентября 2017
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    Отсутствие логики: эксперт отреагировал на прибытие в Одессу первой партии угля из США

    Действия киевских властей давно характеризуются отсутствием логики, а политические лозунги для них важнее объективных экономических законов, считает директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов

    Этим, считает эксперт, пользуется Вашингтон, преследуя собственные интересы. США фактически «продают» Киеву свою дружбу.

    «Именно этим и пользуются Соединенные Штаты. Скажем, как заставить страны Евросоюза покупать более дорогой американский сжиженный газ? Только при помощи политического давления. Но на страны ЕС не так просто давить, а вот Украина сегодня «сама обманываться рада». Трамп реализует вполне простую формулу: хочешь с нами дружить — покупай американское. А что делать Украине? Вот и приходится покупать американский уголь. Мол, такая дружба со Штатами наступила, что мы будем в два раза дороже покупать у США уголь», — пояснил Андрей Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей.

    Желанный уголь

    Так, сегодня первая партия угля из Соединенных Штатов прибыла в Одессу. Об этом сообщила пресс-служба порта «Южный».

    «13 сентября к перегрузочному комплексу «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго», — говорится в сообщении на официальном сайте порта.

    Прибывший уголь планируется разгрузить за трое суток. Напомним, в августе «Центрэнерго» и американская компания Xcoal Energy & Resources подписали контракт на поставку топлива. Договор предусматривает покупку Украиной до конца текущего года 700 тысяч тонн энергетического угля.

    Отсутствие логики: эксперт отреагировал на прибытие в Одессу первой партии угля из США

    Первая партия американского угля была отправлена из Соединенных Штатов 22 августа, а цена ее составила 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт. Отметим, что цена будет варьироваться от поставки к поставке. При этом, как заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, уголь из России стоит около 80 долларов за тонну. Кроме того, как считают эксперты, американский уголь обойдется в два раза дороже того, который можно было купить в Донбассе.

    Однако, считает Иванов, стоит учитывать, что на Украине люди тоже себе на уме. Какое-то количество угля они купят у американцев, но большие партии будут покупать у непризнанных республик Донбасса. Только донбасский уголь будут выдавать за американский.

    «Скажем, привезли одну баржу в Одессу, а по документам их будет десять. Собственно, иначе и не получится. Уголь ведь бывает разный. Украинская промышленность заточена под уголь Донбасса, просто так в печи американский уголь не заправить», — резюмировал Андрей Иванов.

    Отсутствие логики: эксперт отреагировал на прибытие в Одессу первой партии угля из США

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    Автор: Илья Муромский
    #днр #сша #донбасс #украина #лнр #уголь
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