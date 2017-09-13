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Организаторы St. Petersburg Open-2017 определились с заменой травмированного Монфиса
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    Организаторы St. Petersburg Open-2017 определились с заменой травмированного Монфиса

    12:23  13 Сентября 2017
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    Организаторы St. Petersburg Open-2017 определились с заменой травмированного Монфиса

    Санкт-Петербург, 13 сентября. По информации Федерального агентства новостей, организаторы St. Petersburg Open-2017 определились с заменой французского теннисиста Гаэля Монфиса, который получил травму. 

    Однако в пресс-службе пока не хотят называть фамилию игрока, который сыграет вместо 31-летнего француза.

    «Фамилия известна, но озвучивать пока не будем», — отметили в пресс-службе.

    Скорее всего, об этом станет известно во время жеребьевки, которая состоится 16 сентября.

    Напомним, французский теннисист Гаэль Монфис не сможет принять участие в турнире в St. Petersburg Open-2017 из-за травмы. В матче третьего раунда US Open против бельгийского теннисиста Давида Гоффена 31-летний француз получил травму колена, пишет «Инфореактор».

    Напомним, теннисный турнир в Северной столице пройдет с 18 по 24 сентября. Призовой фонд турнира — один миллион долларов.

    В рейтинге ATP Монфис занимает 36-ю строчку. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #теннис #монфис
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