Организаторы St. Petersburg Open-2017 определились с заменой травмированного Монфиса

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Санкт-Петербург, 13 сентября. По информации Федерального агентства новостей, организаторы St. Petersburg Open-2017 определились с заменой французского теннисиста Гаэля Монфиса, который получил травму.

Однако в пресс-службе пока не хотят называть фамилию игрока, который сыграет вместо 31-летнего француза.

«Фамилия известна, но озвучивать пока не будем», — отметили в пресс-службе.

Скорее всего, об этом станет известно во время жеребьевки, которая состоится 16 сентября.

Напомним, французский теннисист Гаэль Монфис не сможет принять участие в турнире в St. Petersburg Open-2017 из-за травмы. В матче третьего раунда US Open против бельгийского теннисиста Давида Гоффена 31-летний француз получил травму колена, пишет «Инфореактор».

Напомним, теннисный турнир в Северной столице пройдет с 18 по 24 сентября. Призовой фонд турнира — один миллион долларов.

В рейтинге ATP Монфис занимает 36-ю строчку.