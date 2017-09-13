«Хезболла» при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ пять городов на востоке Хомса
Хомс, 13 сентября. Ливанское движение «Хезболла» провело успешную операцию против боевиков «Исламского государства»* под воздушным прикрытием ВКС РФ.
По данным арабского информационного агентства «Аль-Масдар» бойцы ливанской «Хезболлы» освободили в центральной Сирии пять населенных пунктов, среди которых Ханиман и Умм-Садж. Наступление на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Хомс поддерживали ВКС РФ, подчеркивает источник.
В данный момент командование САА перебрасывает значительные силы из центральной Сирии в провинцию Дейр эз-Зор для массированного наступления на позиции боевиков «Халифата».
* Организация запрещена на территории РФ.