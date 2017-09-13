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Общество
Воевавший в Сирии на стороне ИГ житель Югры приговорен к семи годам тюрьмы
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    Воевавший в Сирии на стороне ИГ житель Югры приговорен к семи годам тюрьмы

    12:32  13 Сентября 2017
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    Воевавший в Сирии на стороне ИГ житель Югры приговорен к семи годам тюрьмы

    Екатеринбург, 13 сентября. Сургутский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя ХМАО, воевавшего в Сирийской республике на стороне боевиков ИГ*. 

    РУ ФСБ по Тюменской области сообщает, что житель поселка Федоровский Сургутского района Рустам Божаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ — «организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».

    Летом 2014 года подсудимый вместе со своей супругой прибыл в Турцию, после чего пара перебралась в Арабскую республику, где Божаев вступил в ряды боевиков ИГ. В Сирии у супругов родилась дочь, которая впоследствии заболела. В связи с этим они выехали в Турцию для лечения ребенка с разрешения начальства Божаева. В июле 2015 года супруги вернулись в РФ после того, как девочка скончалась. Божаев был задержан в августе того же года.

    «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #иг #югра
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