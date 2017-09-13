Очень оптимистичный вариант — академик о полете человека на Марс через 20 лет

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Первый полет человека на Марс может состояться в ближайшие 20 лет. Об этом сообщил ответственный за научные миссии помощник директора NASA Томас Зурбукен. Но такой срок слишком оптимистичный вариант, нам нужно больше времени, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик Российской академии Космонавтики имени К.Э. Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.

«Вполне возможно, что в течение ближайших 20 лет мы сможем отправить людей на Марс. Вероятно, это произойдет в 2030-е годы», — подчеркнул Зурбукен, пояснив, что сроки в первую очередь будут зависеть от бюджета аэрокосмического агентства.

К слову, для успешной реализации космической экспедиции инженерам NASA потребуется решить ряд технических проблем, например, создать более быстрые и маневренные космические корабли и двигатели для них.

«Самое главное ограничение в том, что мы до сих пор продолжаем летать на химических двигателях, которые не позволяют нам развить большие скорости и, соответственно, летать гораздо дальше, чем мы это делаем сейчас. Пока не будут созданы новые системы, сокращающие сроки подобных экспедиций, они (экспедиции) так и будут откладываться на десятилетия. Полет к Марсу, по самым оптимистичным подсчетам, занимает 1,5 года. И чтобы обеспечить космонавтов всем необходимым в этом полете, нужны большие корабли, оборудованные системами защиты от космического излучения. Грубо говоря, нам необходимы тяжелые суда, которые пока существуют только в фантастических романах и фильмах», — поясняет ситуацию эксперт.

Кроме того, в предстоящих экспедициях первым колонистам Марса потребуются совершенно новые и весьма надежные системы жизнеобеспечения, которые смогут долго работать без оперативного вмешательства человека. Ведь вряд ли в случае возникновения внештатной ситуации космонавты смогут быстро отослать их в ремонт.

«И сборка таких кораблей должна происходить не на Земле, а на орбите, потому что их масса будет очень большой. А чтобы поднять их с Земли, нужны сверхтяжелые ракеты, позволяющие выводить на околоземную орбиту 100-130 тонн. Кстати, для полета к Марсу потребуется корабль значительно больших размеров. По мнению специалистов NASA, для его создания потребуется 20 лет, но я думаю, что названный срок — еще очень оптимистичный вариант. Вероятнее всего, на это потребуется не 20, а как минимум 30 лет», — продолжает российский академик.

Тем не менее, в NASA изучение Марса считают «стратегически важной задачей». В частности, нужно будет доставить на Землю образцы грунта из различных районов Красной планеты. В 2020 году американское агентство намерено запустить Mars Exploration Rover, который подготовит образцы, на основе которых мы хотели бы более точно узнать, была ли планета обитаема.

«В природе человека есть стремление расширить ареал своего обитания. Когда-то мы открывали новые земли и не только для того, чтобы найти там золото или какие-то другие полезные ископаемые. Мы это делали просто ради интереса. Точно так же мы исследуем космос: сначала мы изучаем его, открываем новые земли, удовлетворяем свои потребности в познаниях, амбиции, ну а уже потом все это выходит на практическое русло. Вспомним хотя бы околоземную орбиту — сначала мы запускали исследовательские системы, отрабатывали технологии космических полетов, а сейчас эта орбита работает на нас. Она обеспечивает человечество навигацией, телевещанием и снимками земной поверхности. Так что сначала на Марсе мы просто удовлетворим свое любопытство, а уже потом будем думать, чем он нам может быть полезен», — заключил Александр Железняков.

Кроме полета на Марс, одной из главных задач NASA станет исследование спутника Юпитера Европы и изучение Вселенной при помощи орбитального телескопа James Webb, запуск которого запланирован на 2018 год.