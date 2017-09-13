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Свидетель рассказал о разговоре Сечина и Улюкаева на саммите БРИКС в Гоа
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    Свидетель рассказал о разговоре Сечина и Улюкаева на саммите БРИКС в Гоа

    18:21  13 Сентября 2017
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    Свидетель рассказал о разговоре Сечина и Улюкаева на саммите БРИКС в Гоа

    Москва, 13 сентября. Менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин, проходящий свидетелем по делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, сообщил, что не видел, как обвиняемый в получении взятки в разговоре с Игорем Сечиным показал на пальцах цифру два.

    Свидетель по делу Улюкаева менеджер службы безопасности «Роснефть» Вадим Деревягин сообщил, что сопровождал руководителя компании Игоря Сечина на саммите стран БРИКС, который проходил в Гоа. По его словам, в первый день саммита Сечин проводил встречи, а в перерывах играл в бильярд с главой ВТБ Андреем Костиным. Деревягин добавил, что к столу подходил экс-глава МЭР Алексей Улюкаев.

    «Я не видел, чтобы Улюкаев показывал какие-то жесты Сечину, в том числе и цифру два на пальцах, но возможно, он сделал это незаметно», — сказал свидетель.

    Ранее еще один свидетель – журналист Александр Юнашев рассказал, что не слышал, как бывший министр требовал взятку. Напомним, что бывший глава Минэкономиразвития обвиняется в получении взятки. 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #алексей улюкаев #игорь сечин
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